На Буковині поліцейські припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів

Вилучили у зловмисників речових доказів на понад 4,5 млн грн

Вилучили у зловмисників речових доказів на понад 4,5 млн грн

Фото: відділ комунікації поліції Чернівецької області

Правоохоронці виявили та задокументували, що на Буковині правопорушники незаконно надавали послуги у сфері грального бізнесу під виглядом інтерактивних клубів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Зокрема, правоохоронці встановили, що 36-річний буковинець організував на території Чернівецької області мережу закладів, у яких незаконно надавав доступ до азартних ігор через мережу Інтернет. Також чоловік залучив до злочинної діяльності ще декількох жителів Буковини. Кожен зі спільників виконував певні функції та відповідав за свій напрям роботи.

У процесі досудового розслідування співробітники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу "КОРД" обласного управління НПУ здійснили 44 санкціоновані обшуки у гральних закладах та за місцями проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників: 160 моніторів; 163 системних блоки; 18 роутерів; 12 модемів; 6 джерел безперервного живлення; засоби відеонагляду; гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму приблизно 1 мільйон 350 тисяч гривень; порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін; чорнові записи; 3 транспортні засоби, - повідомляють у поліції.

Загальна вартість вилученого становить 4 мільйони 650 тисяч гривень. Речові докази поліцейські направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Організатору незаконного бізнесу співробітники СУ ГУНП в Чернівецькій області вже повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Діяльність ще одного підпільного грального закладу припинили співробітники відділення поліції №3 Чернівецького районного управління поліції. Так, слідчі та оперативники поліції виявили в підвалі однієї з будівель у центрі міста Заставна заклад, який незаконно надавав доступ до азартних ігор.

Поліцейські вилучили у порушників: 11 системних блоків; 11 моніторів; роутер, комутатори; камери відеонагляду та інші докази причетності до протиправної діяльності.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини кримінального правопорушення та встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу.

Як повідомлялося раніше, 26 січня в Одесі оголосили підозру організаторам підпільного казино. Троє жителів Ізмаїльського району контролювали роботу підпільного грального закладу в обласному центрі.