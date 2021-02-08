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08 лютого 2021, 17:30 6

В двох районах Одеси перевіряють інформацію про замінування дитсадків

08 лютого 2021, 17:30 6
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Фото з відкритих джерел
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Поліцейські перевіряють інформацію про замінування дитячих садочків в Київському та Приморському районах Одеси.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

На електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані дитсадки в Київському та Приморському районах Одеси. Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, - йдеться в повідомленні.

Перед цим поліцейські перевіряли інформацію про замінування музичної школи-інтернату імені професора П.С. Столярського.

За повідомленням Одеського районного управління поліції № 1, станом на 15:20 перевірку завершено, небезпечних предметів не виявлено. Роботу закладу поновлено. В ході перевірки було евакуйовано 357 осіб.

Як повідомлялося раніше, 5 лютого в Одесі затримали "серійного" мінера судів. "Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував.

евакуація Одеса мінування дитячий садок поліція

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