В двох районах Одеси перевіряють інформацію про замінування дитсадків

Перед цим переконалися у хибності повідомлення про замінування музичної школи

Перед цим переконалися у хибності повідомлення про замінування музичної школи

Фото з відкритих джерел

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування дитячих садочків в Київському та Приморському районах Одеси.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

На електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані дитсадки в Київському та Приморському районах Одеси. Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, - йдеться в повідомленні.

Перед цим поліцейські перевіряли інформацію про замінування музичної школи-інтернату імені професора П.С. Столярського.

За повідомленням Одеського районного управління поліції № 1, станом на 15:20 перевірку завершено, небезпечних предметів не виявлено. Роботу закладу поновлено. В ході перевірки було евакуйовано 357 осіб.

Як повідомлялося раніше, 5 лютого в Одесі затримали "серійного" мінера судів. "Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував.