В одесских детсадах взрывчатка не найдена, - нацполиция
К осмотру объектов привлекли около пол сотни полицейских
К осмотру объектов привлекли около пол сотни полицейских
Анонимное сообщение о заминировании одесских детсадов не подтвердилось.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.
По состоянию на 21:00 час правоохранители завершили проверку дошкольных учебных заведений областного центра. Ни в одном из них взрывных устройств или предметов обнаружено не было. К осмотру объектов было привлечено около пол сотни полицейских, - сообщили в полиции.
Как сообщалось, сегодня в двух районах Одессы проверяли информацию о минировании детсадов. Перед этим убедились в ложности сообщения о минировании музыкальной школы.
Ранее, 5 февраля в Одессе задержали "серийного" минера судов. "Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал.
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