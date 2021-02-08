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08 февраля 2021, 21:28 230

В одесских детсадах взрывчатка не найдена, - нацполиция

08 февраля 2021, 21:28 230
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К осмотру объектов привлекли около пол сотни полицейских
К осмотру объектов привлекли около пол сотни полицейских
Фото из открытых источников
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Анонимное сообщение о заминировании одесских детсадов не подтвердилось.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

По состоянию на 21:00 час правоохранители завершили проверку дошкольных учебных заведений областного центра. Ни в одном из них взрывных устройств или предметов обнаружено не было. К осмотру объектов было привлечено около пол сотни полицейских, - сообщили в полиции.

Как сообщалось, сегодня в двух районах Одессы проверяли информацию о минировании детсадов. Перед этим убедились в ложности сообщения о минировании музыкальной школы.

Ранее, 5 февраля в Одессе задержали "серийного" минера судов. "Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал.

Одесса минирование детский сад полиция проверки

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