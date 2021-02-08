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08 лютого 2021, 12:59 732

В Одесі блокували дві корупційні схеми на митниці та у Держпродспоживслужбі

08 лютого 2021, 12:59 732
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Правоохоронці затримали посадовця відділу безпечності харчових продуктів та старшого державного інспектора митного посту
Правоохоронці затримали посадовця відділу безпечності харчових продуктів та старшого державного інспектора митного посту
Фото: СБУ
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В Одесі Служба безпеки України викрила на корупційних схемах посадовців одного з митних постів та чиновника Держпродспоживслужби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники задокументували митників на систематичному вимаганні грошей за нестворення штучних перешкод під час оформлення вантажів. За різні суми неправомірної вигоди фігуранти погрожували імпортерам затягувати процес митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень обов’язкових платежів.

За місяць митники заробляли до 3 тисяч доларів. За наявною інформацією, схема проіснувала кілька місяців. Правоохоронці затримали одного з фігурантів, старшого державного інспектора митного посту, під час отримання чергового "траншу" від імпортерів. Йому повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Одеської митниці.

СБУ також викрила на корупції головного спеціаліста одного зі структурних підрозділів Держпродспоживслужби в Одеській області. Посадовець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби систематично вимагав неправомірну вигоду у комерсантів. За хабарі чиновник гарантував їм уникнення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірок правопорушення.

У ході досудового розслідування оперативники задокументували один з фактів отримання зловмисником та його підлеглим хабаря з менеджера комерційної структури.

Правоохоронці затримали посадовця за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабаря.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.

митниця Одеса СБУ чиновники корупція

 
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