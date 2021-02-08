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08 лютого 2021, 18:37 4

Вибух у торговому центрі в Чернівцях: відкрито кримінальне провадження

08 лютого 2021, 18:37 4
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Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Фото: поліції в Чернівецькій області
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Триває досудове розслідування вибуху в торговому центрі в Чернівцях, відкрито провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

За фактом вибуху в торговому центрі у Чернівцях 7 лютого в приміщенні закладу громадського харчування поліція розпочала кримінальне провадження.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Внаслідок події пошкоджено майно на площі приблизно 100 квадратних метрів. Поліцейські з’ясовують причини та обставини події, встановлюють причетних осіб. За попередніми висновками експертів, причиною вибуху могла стати несправність системи нагрівання води.

За вказаним фактом слідчі Чернівецького районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування.

Як повідомлялося, 7 лютого у центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі.

Згодом у поліції озвучили причину вибуху в торговому центрі Чернівців. В результаті вибуху ніхто із людей не постраждав.

пожежа Чернівці вибух поліція торговий центр

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