У Чорному морі затонув суховантаж з українцями на борту: загинуло 4 людини

Пошукова операція триває

Пошукова операція триває

Фото: з відкритих джерел

У Чорному морі біля узбережжя турецької провінції Бартин розбився суховантаж одеської компанії Arvin Shipping. Попередня причина аварії – погані погодні умови в Чорному морі. Повідомляється як мінімум про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію речника МЗС України Олега Ніколенка у Twitter.

Наголошується, що судно йшло під прапором Палау. Під час рятувальної операції вдалося врятувати п'ятьох українців та одного громадянина РФ.

Інцидент стався близько 12:20. За даними місцевої влади, причиною катастрофи стали погані погодні умови в Чорному морі.

Пізніше видання DHA опублікувало імена українських членів екіпажу: Рустам Казимов, Віталій Качур, Геннадій Кравченко, Анатолій Савостін, Сергій Сибільов, Олександр Перкатий, Віталій Мережко, Владислав Затерка, Владислав Остапенко, Андрій Мельниченко.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханового через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

Вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.