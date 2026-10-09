00:55  09 жовтня
Ведучий Олександр Педан переніс серйозну операцію
09:11  09 жовтня
Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
11:19  09 жовтня
Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2026, 13:19

У Чернігові після атаки БпЛА горів торговельний центр

09 жовтня 2026, 13:19
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

У Чернігові вночі 9 жовтня російський безпілотник атакував один із торговельних центрів міста. У приміщеннях виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

До ліквідації загоряння залучили 65 рятувальників та 21 одиницю спеціальної техніки.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

Окрім того, за даними Чернігівської ОВА, із самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські війська атакували Україну 136 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Із них 93 були реактивними. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників на восьми локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігів пожежа війна російська армія торговий центр рятувальники
Росія атакувала Одещину: пошкоджені 11 будинків на базах відпочинку
09 жовтня 2026, 10:58
На Запоріжжі через атаки РФ загинули двоє людей, ще 18 поранені
09 жовтня 2026, 09:57
Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
09 жовтня 2026, 09:11
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
У Києві жінка публікувала відео ППО і отримала підозру
09 жовтня 2026, 14:10
На Київщині росіяни руками підлітків хотіли влаштувати диверсію
09 жовтня 2026, 13:35
Сили оборони вдарили по Омсьському НПЗ: у Генштабі підтвердили атаку
09 жовтня 2026, 13:00
На Київщині під час розбору завалів знайшли тіло жінки
09 жовтня 2026, 12:51
Затримання у Відні: Михайла Ткача відпустили, оператор УП дістав поранення
09 жовтня 2026, 12:23
Війна, спецслужби та міжнародна безпека: що насправді важливо
09 жовтня 2026, 11:57
На Закарпатті 19-річна дівчина за $6000 переправляла чоловіків до Румунії
09 жовтня 2026, 11:40
Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків
09 жовтня 2026, 11:19
Росія атакувала Одещину: пошкоджені 11 будинків на базах відпочинку
09 жовтня 2026, 10:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »