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09 жовтня 2026, 10:58

Росія атакувала Одещину: пошкоджені 11 будинків на базах відпочинку

09 жовтня 2026, 10:58
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Фото: ДСНС Одещини
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Російські війська продовжують атакувати Одеську область. Унаслідок обстрілів пошкоджено складську будівлю з продуктами, адміністративні та господарські споруди, а також будинки на території баз відпочинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В одному з населених пунктів внаслідок атаки пошкоджено дах складської будівлі, де зберігалися продукти. Там виникла пожежа.

На півдні Одещини пошкоджень зазнали адміністративна та господарські будівлі на території бази відпочинку. Крім того, загорілася суха трава.

За іншою адресою пошкоджено 11 будинків на базах відпочинку, а будівлю кафе знищено.

Усі пожежі ліквідували. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1039 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення.

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війна Одеська область склади пошкодження російська армія база відпочинку
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