01:35  08 жовтня
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи буде вивозити дітей з Києва
00:55  08 жовтня
Співачка Наталка Карпа розповіла про поранення її чоловіка на фронті
00:35  08 жовтня
Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
08 жовтня 2026, 09:08

Карта війни й карта надр: що приховано під поверхнею

08 жовтня 2026, 09:08
Читайте также на русском языке
Ресурси, надра, копалини, моря, логістично-торгівельні шляхи
Ресурси, надра, копалини, моря, логістично-торгівельні шляхи
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За це й точаться сировинні гібридовійни в 21 сторіччі, під виправдання яких уміло підтягуються ошатні концепти на кшталт "там наші люди, наша історія, щось там ще".

На мапу війни завжди треба накладати мапу геології – й тоді до цінностей війни неминуче додасться її додана вартість. І тоді все значно прояснюється. І тоді ще голосніше треба кричати про "наших людей".

А на ділі: ніхто воєн не веде за поле сухостою, чи пісчану пустелю, чи два села. Ну явно не за них.

Анексія Криму – це була передовсім анексія Чорного Моря з його логістичними маршрутами й багатствами + Керченський залізорудний басейн.

Анексія Донбасу – це була передовсім анексія величезного вугільного басейну з його викопними дарами. Всі ці Днри і Лнри – це Донецький Кряж із покладами антрациту й кам’яного вугілля.

  • Покровськ – це коксова шахта.
  • Авдіївка – це коксохім.
  • Вугледар – це стратегічні запаси солі.
  • Бахмут – це мідь, сіль, доломіти й глини.
  • Торез – це тверді сплави й антрацит.
  • Горлівка – це Микитівське родовище ртуті + кокс, ангідрит, гіпс.
  • Лисичанськ – це, крім вугілля, ще й крейда.
  • Часів Яр – це крупні родовища вогнетривких глин і кварцу.
  • Волноваха – це алмази.
  • Маріуполь – це чорна металургія і приморський вузол для сухопутного коридору в Крим.

Карта геології вже розіграна в нашій війні. Америка здобула Рідкісноземельну Угоду, згідно з якою всі підземні надра – американські, незважаючи на кількість загиблих у війні на земній поверхні.

Війну корисніше бачити не лише ширше, але й глибше в прямому сенсі цього слова.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Крим Донецька область надра
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Росія запустила по Україні 142 дрони: є влучання на семи локаціях
08 жовтня 2026, 09:56
РФ атакувала Рівненщину: на підприємстві спалахнула пожежа
08 жовтня 2026, 09:34
8 жовтня в Україні – день жалоби за жертвами російської атаки
08 жовтня 2026, 09:16
П'ять варіантів припинення вогню з РФ: у МЗС розповіли, до чого готова Україна
08 жовтня 2026, 08:46
Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено автобус, сталася пожежа
08 жовтня 2026, 08:24
Російський удар по Прилуках: 22 загиблих, серед них п'ятеро дітей
08 жовтня 2026, 08:14
Майже 1 900 окупантів і понад 1 700 дронів: втрати РФ за добу
08 жовтня 2026, 07:59
На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців
08 жовтня 2026, 07:44
Росіяни завдали 970 ударів по Запорізькій області: троє людей поранені
08 жовтня 2026, 07:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »