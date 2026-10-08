Карта війни й карта надр: що приховано під поверхнею

Ресурси, надра, копалини, моря, логістично-торгівельні шляхи

Ресурси, надра, копалини, моря, логістично-торгівельні шляхи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За це й точаться сировинні гібридовійни в 21 сторіччі, під виправдання яких уміло підтягуються ошатні концепти на кшталт "там наші люди, наша історія, щось там ще".

На мапу війни завжди треба накладати мапу геології – й тоді до цінностей війни неминуче додасться її додана вартість. І тоді все значно прояснюється. І тоді ще голосніше треба кричати про "наших людей".

А на ділі: ніхто воєн не веде за поле сухостою, чи пісчану пустелю, чи два села. Ну явно не за них.

Анексія Криму – це була передовсім анексія Чорного Моря з його логістичними маршрутами й багатствами + Керченський залізорудний басейн.

Анексія Донбасу – це була передовсім анексія величезного вугільного басейну з його викопними дарами. Всі ці Днри і Лнри – це Донецький Кряж із покладами антрациту й кам’яного вугілля.

Покровськ – це коксова шахта.

Авдіївка – це коксохім.

Вугледар – це стратегічні запаси солі.

Бахмут – це мідь, сіль, доломіти й глини.

Торез – це тверді сплави й антрацит.

Горлівка – це Микитівське родовище ртуті + кокс, ангідрит, гіпс.

Лисичанськ – це, крім вугілля, ще й крейда.

Часів Яр – це крупні родовища вогнетривких глин і кварцу.

Волноваха – це алмази.

Маріуполь – це чорна металургія і приморський вузол для сухопутного коридору в Крим.

Карта геології вже розіграна в нашій війні. Америка здобула Рідкісноземельну Угоду, згідно з якою всі підземні надра – американські, незважаючи на кількість загиблих у війні на земній поверхні.

Війну корисніше бачити не лише ширше, але й глибше в прямому сенсі цього слова.