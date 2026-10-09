Війна, спецслужби та міжнародна безпека: що насправді важливо

Мир без надійних гарантій безпеки – це не завершення протистояння. Це лише ризик його повторення в майбутньому

Мир без надійних гарантій безпеки – це не завершення протистояння. Це лише ризик його повторення в майбутньому

Фото: AFP

Остання доба вкотре продемонструвала, наскільки небезпечним стає протистояння не лише на українському фронті, а й далеко за його межами. росія продовжує масовані удари по українських містах, Україна системно переносить війну на військово-економічну інфраструктуру агресора, європейські спецслужби стикаються з новими викликами, а Сполучені Штати намагаються поєднати переговорний процес із власними стратегічними та економічними інтересами.

Спробуємо відокремити справді важливі події від інформаційного шуму, щоб зрозуміти, які процеси сьогодні визначають ситуацію та чого варто очікувати найближчим часом.

КРАМАТОРСЬК І ПРИЛУКИ. МАСШТАБНИЙ ТЕРОР ПРОТИ ЦИВІЛЬНИХ.

За словами Президента України, протягом двох діб унаслідок російських ударів загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. У Краматорську 8 жовтня російська авіабомба вразила район зупинки громадського транспорту. Разом із жертвами наступного удару кількість загиблих у місті зросла до 35. Напередодні в Прилуках російська ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку. Загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей.

Маємо справу із систематичними ударами по цивільному населенню, наслідками яких стають масові людські жертви, руйнування інфраструктури та посилення психологічного тиску на українське суспільство напередодні зими. Для України першочерговими залишаються посилення протиповітряної оборони, захист енергетики та належна міжнародно-правова фіксація кожного воєнного злочину.

ФРОНТ. ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ.

Станом на 22:00 8 жовтня Генеральний штаб повідомив про 194 бойові зіткнення. Основна активність противника зосереджена на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. За неповну добу росіяни застосували 177 керованих авіабомб і понад 6200 ударних безпілотників.

Водночас підтвердженого стратегічного прориву російських військ не зафіксовано. Противник продовжує виснажувати українську оборону постійними штурмами, використовуючи перевагу в авіаційних засобах ураження та людських ресурсах. Ключовими залишаються співвідношення втрат, наявність резервів і здатність обох сторін підтримувати високу інтенсивність бойових дій протягом тривалого часу.

УКРАЇНСЬКІ УДАРИ. ГЛИБИНА УРАЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗРОСТАЄ.

8 жовтня Генштаб підтвердив ураження двох великих російських нафтопереробних об'єктів – у Салаваті та Омську. Особливо показовим є удар по Омському НПЗ, розташованому приблизно за 2500 кілометрів від українського кордону. Його виробнича потужність перевищує 21 мільйон тонн переробки нафти щороку.

Масштаби фактичних пошкоджень ще уточнюються. Однак стратегічне значення таких операцій очевидне: обмеження можливостей забезпечення російської армії пальним, збільшення витрат на захист тилових об'єктів та ускладнення функціонування воєнної економіки агресора.

Фактично йдеться про поступове перенесення частини економічного тягаря війни безпосередньо на територію росії.

ЦИФРОВА ВІЙНА. УДАР ПО ІНФРАСТРУКТУРІ "ЯНДЕКСА".

У Рязанській області безпілотники уразили великий дата-центр російської технологічної компанії "Яндекс". Компанія підтвердила пожежу, зупинення роботи об'єкта та невизначеність щодо можливості повного відновлення пошкодженого обладнання.

Це показовий епізод розширення війни на цифрову інфраструктуру. Великі дата-центри забезпечують обчислювальні потужності, хмарні сервіси, обробку великих масивів інформації та роботу систем штучного інтелекту. Водночас фактичний вплив цього удару на російські військові спроможності наразі не встановлений.

Проте сама вразливість подібних об'єктів демонструє, що технологічна інфраструктура дедалі більше стає частиною сучасного воєнного протистояння.

СПЕЦСЛУЖБИ. РОСІЯ ПРОДОВЖУЄ ШУКАТИ АГЕНТУРУ ВСЕРЕДИНІ УКРАЇНИ.

СБУ повідомила про викриття військовослужбовця, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували під час самовільного залишення частини. Після цього його нібито спрямували назад у підрозділ для збирання розвідувальної інформації про українські позиції.

На Київщині викрито іншу схему: російські куратори, видаючи себе за співробітників СБУ, шляхом шантажу залучили неповнолітнього до підпалу вантажівок логістичної компанії та підготовки подальших диверсійних дій.

Обидва випадки демонструють характерну тенденцію: противник використовує не лише класичне агентурне проникнення, а й дистанційне вербування, психологічний примус, експлуатацію особистих вразливостей та імітацію діяльності українських правоохоронних органів.

Це вкотре підтверджує необхідність посилення не лише контррозвідувальної роботи, а й системи внутрішньої безпеки, особливо у військових підрозділах та об'єктах критичної інфраструктури.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ. СКАНДАЛ У НІМЕЧЧИНІ ТА ІНЦИДЕНТ НА ОБ'ЄКТІ НАТО.

У Німеччині повідомлялося про затримання колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби BND Августа Ганнінга та його колишнього співробітника. За попередньою інформацією, слідство перевіряє можливе незаконне отримання майже двох тисяч службових документів, частина яких містила закриту інформацію. Європейські партнерські служби оцінюють потенційні ризики компрометації розвідувальних матеріалів. Водночас прямої причетності російських спецслужб до цієї справи наразі не підтверджено.

У Великій Британії затримано двох громадян Латвії після проникнення на авіабазу RAF Molesworth, де розташовані розвідувальні структури США та НАТО. Розслідування веде контртерористична поліція, мотиви затриманих встановлюються.

Ці події вкотре актуалізують питання захисту секретної інформації, перевірки надійності персоналу, фізичної безпеки стратегічних об'єктів та своєчасного виявлення можливих загроз усередині системи безпеки союзників.

США. ПЕРЕГОВОРИ ПРО МИР НА ТЛІ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ.

На 9-10 жовтня заплановані зустрічі української делегації зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими американськими представниками. Від України участь у переговорах мають взяти Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця та Давид Арахамія. Очікується також залучення європейських партнерів.

Серед головних тем – гарантії безпеки, посилення протиповітряної оборони, економічна підтримка України та можливі формати припинення вогню. Водночас державний секретар США Марко Рубіо охарактеризував нинішню ситуацію як небезпечний глухий кут.

Ключове питання полягає в тому, чи супроводжуватимуться дипломатичні ініціативи достатнім військовим, фінансовим і санкційним тиском на росію.

Адже переговорний процес сам собою не змінює стратегічних намірів агресора і не гарантує, що досягнуті домовленості будуть виконуватися.

"ПІВНІЧНИЙ ПОТІК". ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ВЕЛИКИХ ГРАВЦІВ.

Reuters повідомило про контакти американських і російських представників щодо можливого залучення інвесторів зі США до газопроводів "Північний потік". Серед учасників відповідних обговорень називають Джареда Кушнера та Кирила Дмитрієва.

Білий дім заперечує проведення нещодавніх переговорів саме щодо цих газопроводів. Реалізації такого проєкту перешкоджають чинні санкції, позиція Німеччини та інших європейських держав.

Проте сама перспектива повернення російського газу на європейський ринок через нові економічні домовленості створює стратегічні ризики. Енергетична залежність свого часу стала одним із ключових інструментів російського політичного та економічного впливу в Європі.

Тому будь-які спроби відновлення подібної моделі без усунення причин нинішньої безпекової кризи можуть поставити під сумнів ефективність санкційної політики та довгострокову енергетичну безпеку Європи.

ЄВРОПА. САНКЦІЇ ТА РЕАЛЬНІ ГРОШІ НА ОБОРОНУ.

Велика Британія запровадила 38 нових санкційних позицій, зокрема проти 12 танкерів російського тіньового флоту, фінансових посередників та постачальників технологій для військового виробництва.

Європейська комісія оголосила про перерахування Україні 1,24 мільярда євро на оборонні потреби, зокрема на виробництво українських безпілотників, перехоплювачів і ракет.

Окремо НАТО повідомило, що в межах механізму PURL Україні вже передано американського озброєння на 10 мільярдів доларів.

Це конкретні рішення, практичне значення яких визначатиметься не політичними деклараціями, а швидкістю постачання озброєнь, виробничими можливостями оборонної промисловості та ефективністю санкційного контролю.

Особливого значення набуває здатність перекривати фінансові, технологічні та логістичні канали, через які росія забезпечує продовження війни.

НАТО. ГОТОВНІСТЬ ДО СТРИМУВАННЯ.

Альянс оголосив про проведення з 13 жовтня в Італії планових навчань ядерного стримування "Steadfast Noon" за участю 17 держав. Використання реальних ядерних боєзарядів не передбачається.

Це регулярні навчання, однак їх проведення відбувається на тлі зростання військової напруженості в Європі та постійного використання росією ядерної риторики як інструменту політичного тиску.

Водночас Україна й Німеччина обговорюють подальше посилення протиповітряної оборони, протидію реактивним безпілотникам і балістичним загрозам, а також розвиток спільного оборонного виробництва.

Для України надзвичайно важливо, щоб зміцнення обороноздатності НАТО супроводжувалося реальним посиленням наших можливостей протистояти російській агресії.

ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК.

Війна дедалі більше виходить за межі традиційного протистояння армій. Її невіддільними складовими стали стратегічні удари по промисловості, атаки на цифрову інфраструктуру, агентурні операції, диверсії, боротьба за технології, енергетичні ринки та дипломатичні домовленості.

росія намагається зберегти військовий тиск на Україну й водночас знайти економічні та політичні механізми послаблення міжнародної ізоляції. Причому ці два процеси не суперечать один одному, а є складовими єдиної стратегії.

Україна, зі свого боку, змушена одночасно утримувати фронт, захищати населення, руйнувати військово-економічний потенціал противника, протидіяти агентурним мережам і забезпечувати стабільність міжнародної підтримки.

Особливої уваги заслуговує поступове перенесення протистояння у сферу технологій, розвідки, контррозвідки та критичної інфраструктури. Саме тут дедалі частіше формуватимуться загрози, які не завжди помітні широкому загалу, але здатні безпосередньо впливати на перебіг війни.

Окреме питання – міжнародна дипломатія. Будь-які домовленості, що передбачатимуть економічні поступки росії без реальних гарантій безпеки для України, несуть ризик відновлення тих механізмів впливу, які свого часу сприяли формуванню нинішньої кризи.

Тому оцінювати найближчі події необхідно не за гучністю політичних заяв, кількістю зустрічей чи оптимістичними прогнозами.

Головними показниками залишатимуться реальна ситуація на фронті, здатність України завдавати втрат воєнному потенціалу противника, ефективність нашої системи безпеки, обсяги військової допомоги та готовність союзників підтримувати довгостроковий тиск на агресора.

І ще одне. Навіть потенційне припинення бойових дій не означатиме автоматичного припинення російської підривної діяльності. Агентурні операції, диверсії, кібератаки, інформаційний вплив та економічний тиск залишатимуться інструментами боротьби проти України незалежно від формату можливих домовленостей.

Тому справжня безпека України визначатиметься не лише умовами завершення активної фази війни, а передусім здатністю держави захистити себе від наступної агресії.

Мир без надійних гарантій безпеки – це не завершення протистояння. Це лише ризик його повторення в майбутньому. І саме про це сьогодні потрібно пам'ятати.