На Київщині під час розбору завалів знайшли тіло жінки
У Бучанському районі Київської області виявили тіло жінки під час розбору завалів і гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок атаки російських безпілотників 8 жовтня
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Рятувальники виявили загиблу під час ліквідації наслідків ворожої атаки.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Жодні слова не вгамують біль від втрати близької людини", – зазначив Ткаченко.
За його словами, Росія має понести відповідальність за скоєні злочини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення. Було відомо, що постраждали троє людей, ще одну жінку розшукували рятувальники.
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