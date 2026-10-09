Затримання у Відні: Михайла Ткача відпустили, оператор УП дістав поранення

Фото: "Українська правда"

Журналіста та керівника відділу розслідувань видання Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні

Про це повідомила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, передає RegioNews.

За її словами, Ткача відпустили о 4-й ранку 9 жовтня. Водночас редакція досі не має можливості зв’язатися з ним безпосередньо.

"Наш колега Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит", – повідомила Мусаєва.

Наразі редакції невідомий процесуальний статус обох журналістів.

В "Українській правді" заявили, що звинувачення, які висували колегам під час утримання, викликають серйозні запитання. Редакція очікує від австрійських правоохоронців пояснень щодо обставин затримання, поранення Бондаренка та тривалого утримання обох журналістів.

Також видання вимагає уточнити процесуальний статус журналістів і повернути їм засоби зв’язку.

Мусаєва нагадала, що Ткача й раніше затримували під час виконання журналістських завдань у різних країнах. Однак у попередніх випадках після з’ясування обставин його відпускали протягом півтори-двох годин.

"Це перша ситуація, коли наших колег утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв’язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння", – підсумувала головна редакторка видання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні. Відомо, що він виконував там редакційне завдання.