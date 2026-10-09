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09 жовтня 2026, 14:10

У Києві жінка публікувала відео ППО і отримала підозру

09 жовтня 2026, 14:10
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Фото: прокуратура
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У Києві викрили 45-річну жінку. Вона знімала на відео розсташування української ППО

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Жінка на початку жовтня знімала на відео українські установки Gepard, за допомогою якою військові якраз відбивали повітряну атаку росіян. Згодом це відео вона опублікувала в Instagram. Відео переглянули понад 280 тисяч людей, і потім воно з'явилось у російських соцмережах.

Експерти зазначили, що за допомогою цього відеозапису можливо встановити конкретне місце розташування засобів протиповітряної оборони. Тепер жінці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

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