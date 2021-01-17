В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту: погибло 4 человека

Поисковая операция продолжается

Поисковая операция продолжается

Фото: из открытых источников

В Черном море у берегов турецкой провинции Бартын разбился сухогруз одесской компании Arvin Shipping. Предварительная причина крушения – плохие погодные условия в Черном море. Сообщается как минимум о четверых погибших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

Отмечается, что судно шло под флагом Палау. Во время спасательной операции, удалось спасти пятерых украинцев и одного гражданина РФ.

Инцидент случился около 12:20. По данным местных властей, причиной крушения стали плохие погодные условия в Черном море.

Позже издание DHA опубликовало имена украинских членов экипажа: Рустам Казымов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатий, Виталий Мережко, Владислав Затерко, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

Утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.