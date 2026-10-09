Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
Зранку 9 жовтня у передмісті Харкова внаслідок ворожої атаки поранень зазнали троє жінок. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
На місці влучання працюють бригади екстреної медичної допомоги та інші профільні служби.
Обставини атаки та її наслідки уточнюються.
За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські війська атакували Україну 136 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Із них 93 були реактивними. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників на восьми локаціях.
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