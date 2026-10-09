Сили оборони вдарили по Омсьському НПЗ: у Генштабі підтвердили атаку

Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар Сил оборони по Омському нафтопереробному заводу на території РФ. Цей НПЗ, зокрема, забезпечує російську армію

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

8 жовтня Сили оборони України атакували Омський нафтопереробний завод. Це один із найпотужніших НПЗ в РФ, де переробляють понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

"Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року. Тоді українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік", - кажуть в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. Зокрема, були уражені районі Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.