В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві дівчини-фармацевта

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Департамент карного розшуку України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вночі 23 вересня до приміщення аптеки зайшов її колишній працівник, який був звільнений у серпні цього року.

Він мав борги перед банком і кредитними установами, тому планував викрасти з аптеки кошти.

Зловмисник, мабуть, вирішив, що пограбувати аптеку, в якій знаєш розташування кожної полички, не кажучи про сейф і "тривожну" кнопку - непоганий варіант. На шляху негідника стала 21-річна дівчина-фармацевт", - йдеться в повідомленні.

Він завдав 21-річній жертві 36 колото-різаних ножових поранень і викрав із сейфу 70 тисяч грн.

Затриманому повідомлено про підозру. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в одеській аптеці невідомий убив фармацевта, молода дівчина загинула від ножових поранень.