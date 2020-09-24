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24 вересня 2020, 17:07 13

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві дівчини-фармацевта

24 вересня 2020, 17:07 13
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Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві працівниці одеської аптеки.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вночі 23 вересня до приміщення аптеки зайшов її колишній працівник, який був звільнений у серпні цього року.

Він мав борги перед банком і кредитними установами, тому планував викрасти з аптеки кошти.

Зловмисник, мабуть, вирішив, що пограбувати аптеку, в якій знаєш розташування кожної полички, не кажучи про сейф і "тривожну" кнопку - непоганий варіант. На шляху негідника стала 21-річна дівчина-фармацевт", - йдеться в повідомленні.

Він завдав 21-річній жертві 36 колото-різаних ножових поранень і викрав із сейфу 70 тисяч грн.

Затриманому повідомлено про підозру. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в одеській аптеці невідомий убив фармацевта, молода дівчина загинула від ножових поранень.

Одеса убивство поліція затримання Аптеки
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