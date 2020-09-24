В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві дівчини-фармацевта
Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві працівниці одеської аптеки.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку України, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, вночі 23 вересня до приміщення аптеки зайшов її колишній працівник, який був звільнений у серпні цього року.
Він мав борги перед банком і кредитними установами, тому планував викрасти з аптеки кошти.
Зловмисник, мабуть, вирішив, що пограбувати аптеку, в якій знаєш розташування кожної полички, не кажучи про сейф і "тривожну" кнопку - непоганий варіант. На шляху негідника стала 21-річна дівчина-фармацевт", - йдеться в повідомленні.
Він завдав 21-річній жертві 36 колото-різаних ножових поранень і викрав із сейфу 70 тисяч грн.
Затриманому повідомлено про підозру. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, в одеській аптеці невідомий убив фармацевта, молода дівчина загинула від ножових поранень.