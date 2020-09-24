В Одессе задержали подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, ночью 23 сентября в помещение аптеки зашел ее бывший работник, который был уволен в августе этого года.

Он имел долги перед банком и кредитными учреждениями, поэтому планировал похитить из аптеки деньги.

Злоумышленник, видимо, решил, что ограбить аптеку, в которой знаешь расположение каждой полочки, не говоря о сейфе и "тревожной" кнопке - неплохой вариант. На пути негодяя стала 21-летняя девушка-фармацевт", - говорится в сообщении.

Он нанес 21-летней жертве 36 колото-резаных ножевых ранений и похитил из сейфа 70 тысяч грн.

Задержанному сообщено о подозрении. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 сентября в одесской аптеке неизвестный убил фармацевта, молодая девушка погибла от ножевых ранений.