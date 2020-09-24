В Одессе задержали подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта
Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве работницы одесской аптеки.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Украины, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, ночью 23 сентября в помещение аптеки зашел ее бывший работник, который был уволен в августе этого года.
Он имел долги перед банком и кредитными учреждениями, поэтому планировал похитить из аптеки деньги.
Злоумышленник, видимо, решил, что ограбить аптеку, в которой знаешь расположение каждой полочки, не говоря о сейфе и "тревожной" кнопке - неплохой вариант. На пути негодяя стала 21-летняя девушка-фармацевт", - говорится в сообщении.
Он нанес 21-летней жертве 36 колото-резаных ножевых ранений и похитил из сейфа 70 тысяч грн.
Задержанному сообщено о подозрении. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 23 сентября в одесской аптеке неизвестный убил фармацевта, молодая девушка погибла от ножевых ранений.