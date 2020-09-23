В одеській аптеці невідомий убив фармацевта

Молода дівчина загинула від ножових поранень

Молода дівчина загинула від ножових поранень

Фото: Нацполиция

В Одесі на вулиці Академіка Корольова вранці, 23 вересня, виявили в аптеці тіло дівчини з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними потерпіла - працівниця фармацевтичного закладу. Вона загинула від ножових поранень.

На місце пригоди приїхали судові експерти та слідчо-оперативна група. Поліцейські порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та перевіряють особу загиблої.

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