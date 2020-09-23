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23 вересня 2020, 11:39 21

В одеській аптеці невідомий убив фармацевта

23 вересня 2020, 11:39 21
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Молода дівчина загинула від ножових поранень
Молода дівчина загинула від ножових поранень
Фото: Нацполиция
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В Одесі на вулиці Академіка Корольова вранці, 23 вересня, виявили в аптеці тіло дівчини з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними потерпіла - працівниця фармацевтичного закладу. Вона загинула від ножових поранень.

На місце пригоди приїхали судові експерти та слідчо-оперативна група. Поліцейські порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та перевіряють особу загиблої.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині водій "Газелі" на смерть задавив чоловіка, ще один - у лікарні.

насильство Одеса смерть поліція Аптеки
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