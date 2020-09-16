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16 вересня 2020, 14:59 2

Балух приходив до тями, але його ввели у стан медикаментозної коми - Сущенко

16 вересня 2020, 14:59 2
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Він намагався зірвати пов'язку з голови
Він намагався зірвати пов'язку з голови
Фото: з відкритих джерел
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Колишній політв'язень Кремля, громадський активіст Володимир Балух перебуває у важкому стані, але приходив до тями та намагався зірвати пов'язку з голови, тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив колишній політв'язень Роман Сущенко, передає RegioNews.

Балух у тяжкому стані, його введено у несвідомий медикаментозний стан, оскільки коли він приходив до тями, намагався зірвати пов’язку, лікарі, щоб він не повторив цей крок, прийняли таке рішення", - розповів він.

За словами Сущенка, скоріше за все, на Балуха напали люди, які "вміють бити і ламати кістки".

Характер нанесення травми свідчить про те, що було кілька ударів і характер саме нанесення цих ударів свідчить про те, що були якісь умисні дії і нанесені досить професійно, оскільки синців і побоїв немає. Якщо це хуліганство – то скоїли люди, які вміють бити і ламати кістки або це люди зробили з якоюсь метою", - додав він.

Раніше повідомлялось, що у слідства на даний момент є чотири основні версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Серед них нещасний випадок, хулигантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

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