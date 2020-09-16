Балух приходил в сознание, но его ввели в состояние медикаментозной комы - Сущенко

Он пытался сорвать повязку с головы

Он пытался сорвать повязку с головы

Фото: из открытых источников

Бывший политзаключенный Кремля, общественный активист Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, но он приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Об этом в эфире Общественного радио сообщил бывший политзаключенный Роман Сущенко, передает RegioNews.

Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - рассказал он.

По словам Сущенко, скорее всего, на Балуха напали люди, которые "умеют бить и ломать кости".

Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то преднамеренные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство – то совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", - добавил он.

Ранее сообщалось, что у следствия на данный момент есть четыре основные версии избиения Владимира Балуха. Среди них несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.