09:44  14 сентября
В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса
10:49  14 сентября
В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей
08:14  14 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики продолжают совершать провокации
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 11:26 8

Врачи рассказали о состоянии Балуха: стабильно тяжелое

14 сентября 2020, 11:26 8
Читайте також українською мовою
У него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма
У него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На понедельник, 14 сентября, состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого нашли избитым в столичном Гидропарке, остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ссылаясь на врачей Балуха, передает RegioNews.

От лечащих врачей В.Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", - отметила она.

Также Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Балуха. Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.

происшествия нардеп больницы здоровье Владимир Балух
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »