Врачи рассказали о состоянии Балуха: стабильно тяжелое

У него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма

У него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма

Фото: из открытых источников

На понедельник, 14 сентября, состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого нашли избитым в столичном Гидропарке, остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ссылаясь на врачей Балуха, передает RegioNews.

От лечащих врачей В.Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", - отметила она.

Также Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Балуха. Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.