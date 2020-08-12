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12 серпня 2020, 12:53 2

Стало відомо, який столичний суд візьметься за справу Мангера і Левіна

12 серпня 2020, 12:53 2
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Захист наполягав на тому, щоб справу розглядав суд у Херсоні
Захист наполягав на тому, щоб справу розглядав суд у Херсоні
Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера і Олексія Левіна, які є фігурантами справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, за Дніпровським районним судом столиці.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Повідомляється, що територіальна підсудність цієї справи визначена за Дніпровським судом Києва. Захист наполягав на тому, щоб справу передали Херсонському суду.

Зазначається, що голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер підозрюється в тому, що саме він замовив напад на Гандзюк. Левіну інкримінують організацію злочину.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

31 липня 2020 року під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк. Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті.

4 серпня Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон.

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