Стало известно, какой столичный суд возьмется за дело Мангера и Левина

Защита настаивала на том, чтобы дело рассматривал суд в Херсоне

Защита настаивала на том, чтобы дело рассматривал суд в Херсоне

Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина, которые являются фигурантами дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, за Днепровским районным судом столицы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что территориальная подсудность данного дела определена по Днепровским судом Киева. Защита настаивала на том, чтобы дело передали Херсонскому суду.

Отмечается, что председатель областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в том, что именно он заказал нападение на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.

Напомним, 31 июля 2018 года на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября скончалась в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.

31 июля 2020 года под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк. Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти.

4 августа Верховный суд отказался передавать дело Мангера в Херсон.