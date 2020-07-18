За період незалежності в ДТП загинули 174 тисячі українців - МВС

Всього за 29 років відбулося більше мільйона аварій

Всього за 29 років відбулося більше мільйона аварій

Фото: з відкритих джерел

Понад 174 тисячі людей загинули у дорожньо-транспортних пригодах за 29 років незалежності України.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, перед запуском системи автоматичної фіксації він попросив порахувати, скільки загинуло українців за 29 років незалежності.

"Ви бачите цифру починаючи з 1991 року по березень 2019 року — 174 095 людей. Стільки українців загинуло за 29 років. А травмовано 1 264 657. Це багато людей, які залишилися прикутими до ліжка, які залишилися без кінцівок через те, що хтось дозволив собі сісти за кермо п'яним, перевищив швидкість", — сказав Геращенко.

Всього за даними МВС за 29 років відбулося 1 088 241 ДТП з постраждалими.

За минулий рік загинули 3454 людини", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталося смертельне ДТП.

А 2 липня на Старообухівській трасі сталося смертельне ДТП, в якому загинула вся сім'я - двоє дорослих і двоє дітей.