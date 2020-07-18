10:26  18 липня
Коронавірус в Україні залишається на високому рівні: за останню добу 847 нових випадків
11:44  18 липня
Від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини
10:11  18 липня
Бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 липня 2020, 12:16 1

За період незалежності в ДТП загинули 174 тисячі українців - МВС

18 липня 2020, 12:16 1
Читайте также на русском языке
Всього за 29 років відбулося більше мільйона аварій
Всього за 29 років відбулося більше мільйона аварій
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Понад 174 тисячі людей загинули у дорожньо-транспортних пригодах за 29 років незалежності України.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, перед запуском системи автоматичної фіксації він попросив порахувати, скільки загинуло українців за 29 років незалежності.

"Ви бачите цифру починаючи з 1991 року по березень 2019 року — 174 095 людей. Стільки українців загинуло за 29 років. А травмовано 1 264 657. Це багато людей, які залишилися прикутими до ліжка, які залишилися без кінцівок через те, що хтось дозволив собі сісти за кермо п'яним, перевищив швидкість", — сказав Геращенко.

Всього за даними МВС за 29 років відбулося 1 088 241 ДТП з постраждалими.

За минулий рік загинули 3454 людини", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталося смертельне ДТП.

А 2 липня на Старообухівській трасі сталося смертельне ДТП, в якому загинула вся сім'я - двоє дорослих і двоє дітей.

ДТП дороги МВС авто трагедія Антон Геращенко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »