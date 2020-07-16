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16 липня 2020, 09:33 5

На Старообухівській трасі під Києвом нова смертельна ДТП: загинули двоє людей

16 липня 2020, 09:33 5
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Ще один постраждалий госпіталізований
Ще один постраждалий госпіталізований
Фото: dtp.kiev.ua
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У результаті зіткнення двох легкових автомобілів під Києвом загинули дві людини, ще одного учасника ДТП з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"В чергову частину столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими на Старообухівській трасі. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, патрульні поліцейські і лікарі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з існуючою інформацією, водій автомобіля Toyota допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався в попутному напрямку. В результаті ДТП водій автомобіля Toyota та пасажир автомобіля Volkswagen загинули на місці, а водія останньої машини з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу.

Нагадаємо, 12 липня на Старообухівській трасі сталося смертельне ДТП, в якому загинула вся сім'я - двоє дорослих і двоє дітей.

ДТП поліція дороги події авто
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