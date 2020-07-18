За период независимости в ДТП погибли 174 тысячи украинцев - МВД

Всего за 29 лет произошло более миллиона аварий

Всего за 29 лет произошло более миллиона аварий

Фото: из открытых источников

Более 174 тысяч людей погибли в дорожно-транспортных происшествиях за 29 лет независимости Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, перед запуском системи автоматической фиксации он попросил посчитать, сколько погибло украинцев за 29 лет независимости.

"Вы видите цифру начиная с 1991 года по март 2019 года — 174 095 человек. Столько украинцев погибло за 29 лет. А травмировано было 1 264 657. Это многие люди, которые остались прикованными к постели, которые остались без конечностей из-за того, что кто-то позволил себе сесть за руль пьяным, превысил скорость”, — сказал Геращенко.

Всего по данным МВД за 29 лет произошло 1 088 241 ДТП с пострадавшими.

За прошлый год погибли 3454 человека”, — добавил он.

Напомним, недавно под Киевом случилось смертельное ДТП.

А 2 июля на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибла вся семья - двое взрослых и двое детей.