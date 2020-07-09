Отставка Смолия: у дома экс-главы Нацбанка оставили гроб и венки

В НБУ предполагают, что это может быть предупреждение его преемнику

В НБУ предполагают, что это может быть предупреждение его преемнику

Фото: Facebook

При въезде в поселок, в котором проживает бывший глава Национального банка Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и похоронные венки.

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