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09 июля 2020, 10:04 5

Отставка Смолия: у дома экс-главы Нацбанка оставили гроб и венки

09 июля 2020, 10:04 5
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В НБУ предполагают, что это может быть предупреждение его преемнику
Фото: Facebook
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При въезде в поселок, в котором проживает бывший глава Национального банка Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и похоронные венки. 

Как передает RegioNews, о происшествии сообщили в пресс-службе НБУ.

"У нас конкурс - угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз... Это мирная "акция" (читай - спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников... бинго! - Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

В Нацбанке не исключают, что эта акция предназначена для нового главы НБУ - чтобы "был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена".

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

Выступая перед депутатами 3 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил, что принял тяжелое решение об отставке из-за политического давления.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.

НБУ конфликт экономика Нацбанк чиновники
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