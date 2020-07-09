Отставка Смолия: у дома экс-главы Нацбанка оставили гроб и венки
При въезде в поселок, в котором проживает бывший глава Национального банка Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и похоронные венки.
Как передает RegioNews, о происшествии сообщили в пресс-службе НБУ.
"У нас конкурс - угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз... Это мирная "акция" (читай - спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников... бинго! - Национального банка Украины", - говорится в сообщении.
В Нацбанке не исключают, что эта акция предназначена для нового главы НБУ - чтобы "был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена".
Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.
Выступая перед депутатами 3 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил, что принял тяжелое решение об отставке из-за политического давления.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.