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06 липня 2020, 15:52 4

На Одещині перекрили дорогу: страйкуючі проти включення селища до складу "оппокняжества"

06 липня 2020, 15:52 4
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Люди вимагають, щоб Доброслав став частиною Одеського району
Люди вимагають, щоб Доброслав став частиною Одеського району
Фото: Думська
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Жителі Доброслава Одеської області перекрила дорогу Р-55, яка проходить через населений пункт. Вони протестують проти включення в смт складу великого Березовського району, на створення якого наполягає проросійська "Оппоплатформа".

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

Доброславский селищна рада звернулася до Верховної ради України з проханням не включати населений пункт до складу великого Березовського району.

"Жителі громади категорично проти приєднання до Березовського району в рамках адміністративно-територіальної реформи, оскільки вважають, що нещодавно прийнята концепція розподілу вже створених і перспективних ОТГ, за якою Доброславская громада входить в Одеський район, є цілком прийнятною", - йдеться в повідомленні.

У зверненні до депутатів наголошується, що приєднання Доброславского селищної ради до Березовського району суперечить всім нормам адміністративно-територіальної реформи, абсолютно нелогічно з географічної, економічної та логістичної точок зору. Самий оптимальний варіант для Доброславского селищної ради, враховуючи географічне розташування, - увійти до складу Одеського району.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський обурився через те, що затонулий танкер Delfi досі не прибрали, і з нього випливають небезпечні речовини.

Одеса дороги протести область село
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