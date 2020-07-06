У Кривому Розі провели спецоперацію: за збут та виготовлення наркотиків затримали 10 осіб

Шляхом закладок та через мережу Інтернет вони збували наркотичні речовини по всьому місту

Шляхом закладок та через мережу Інтернет вони збували наркотичні речовини по всьому місту

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі правоохоронці провели понад 40 обшуків і затримали злочинне угруповання за виготовлення та збут наркотиків на території міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За результатами обшуків вилучено нарковмісні лікарські препарати, метамфетамін, канабіс, опій, травматичний пістолет, набої, техніку та грошові кошти.

Попередньо встановлено, що щомісячно члени групи отримували незаконний прибуток в розмірі близько півтора мільйона гривень.

До складу злочинної групи входили четверо місцевих чоловіків та троє жінок віком від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують роботу, направлену на встановлення місця знаходження та документування злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування на території міста.

Також 4 липня співробітники Криворізького відділу поліції в одній з аптек у Металургійному районі провели санкціонований судом обшук. У ході заходу вилучили 2000 пігулок, 20 ампул, до складу яких входить псевдоефедрин та майже 22 тис. гривень отримані від незаконного продажу препаратів. Затримано 50-річну жінку.

Того ж дня правоохоронці Тернівського відділення поліції за участю полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків у домоволодіннях містян, підозрюваних у збуті наркотичних засобів.

Поліцейські вилучили канабіс, порошкоподібну речовину схожу на метамфетамін, набої, мобільні телефони та гроші. 40- та 57-річних наркозбувачів затримали.

Також поліцейські Саксаганського відділення поліції під час розслідування кримінального провадження провели обшук за місцем проживання 30-річного чоловіка. В результаті вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу. Після результатів якої буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За переліченими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних речовин) та ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Раніше повідомлялось, що у смт Дашів Іллінецького району Вінницької області в ніч на 5 липня сталася НП: невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші — близько мільйона гривень.