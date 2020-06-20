На Центральному ринку Кривого Рогу сталася масштабна пожежа
Обійшлося без жертв та постраждалих
Обійшлося без жертв та постраждалих
У Кривому Розі 19 ввечері червня сталася пожежа на Центральному ринку, вогонь знищив 22 торговельних павільйони.
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
https://regionews.ua/
Пожежа виникла о 22:37 по вул. Серафимовича, на місце виїхали бригади рятувальників. Близько опівночі пожежу вдалося ліквідувати.
О 22:37 у Кривому Розі по вул. Серафимовича, 84 на території ПСК "Центральний ринок" виникла пожежа. 20 червня в 00:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено 22 торговельних павільйони з продовольчими й господарськими товарами на площі 240 м2", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 червня, на Дніпропетровщині стався вибух в одній із багатоповерхівок Новомосковська.
У Харкові підприємці ринку "Барабашово" вийшли на протестВсі новини »
18 червня 2020, 17:41Негода в Україні: без світла залишилися десятки населених пунктів, обрушилися будинки та міст
18 червня 2020, 10:41Не витримали перекриття: у житловому будинку Одеси стався черговий обвал
17 червня 2020, 09:14
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини