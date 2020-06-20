На Центральному ринку Кривого Рогу сталася масштабна пожежа

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

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Пожежа виникла о 22:37 по вул. Серафимовича, на місце виїхали бригади рятувальників. Близько опівночі пожежу вдалося ліквідувати.

О 22:37 у Кривому Розі по вул. Серафимовича, 84 на території ПСК "Центральний ринок" виникла пожежа. 20 червня в 00:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено 22 торговельних павільйони з продовольчими й господарськими товарами на площі 240 м2", - йдеться в повідомленні.