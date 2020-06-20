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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 12:30 7

На Центральному ринку Кривого Рогу сталася масштабна пожежа

20 червня 2020, 12:30 7
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Обійшлося без жертв та постраждалих
Обійшлося без жертв та постраждалих
Фото: ДСНС
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У Кривому Розі 19 ввечері червня сталася пожежа на Центральному ринку, вогонь знищив 22 торговельних павільйони.

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

Пожежа виникла о 22:37 по вул. Серафимовича, на місце виїхали бригади рятувальників. Близько опівночі пожежу вдалося ліквідувати.

О 22:37 у Кривому Розі по вул. Серафимовича, 84 на території ПСК "Центральний ринок" виникла пожежа. 20 червня в 00:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено 22 торговельних павільйони з продовольчими й господарськими товарами на площі 240 м2", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня, на Дніпропетровщині стався вибух в одній із багатоповерхівок Новомосковська.

пожежа ДСНС Кривий Ріг ринок
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