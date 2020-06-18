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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 17:41 6

У Харкові підприємці ринку "Барабашово" вийшли на протест

18 червня 2020, 17:41 6
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Міська влада хоче побудувати через ринок дорогу до житлового масиву
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У Харкові ініціативна група підприємців ТЦ "Барабашово" заявила про намір організувати безстрокову акцію протесту через плани будівництва дороги через територію ринку.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає RegioNews.

Вони запалили на території ринку вогонь у бочках. За словами прессекретаря ТЦ "Барабашово" Сергія Зайцева, підприємці з інших міст заявили про готовність підтримати їхній протест.

На території торгового центру тривають провокації: зафіксовано спроби підпалів торгових об'єктів, міські комунальні служби відключають від водопостачання окремі торгові майданчики, і воду зараз привозять сюди у цистернах", - сказав Зайцев.

За його словами, представники профспілкових та громадських організацій ринку планують зустрітися у Києві з народними депутатами та генпрокурором для вирішення проблем ринку.

Нагадаємо, за даними "Харківського антикорупційного центру", фірма-скаржник має відношення до власників ринку "Барабашово". Серед власників компанії значиться Едуард Гайденко, який був помічником нардепа Олександра Фельдмана, власника ринку "Барабашово".

Як відомо, аби побудувати нову дорогу, яка пролягатиме через "Барабашово", треба знести низку торговельних павільонів на ринку. Переконати продавців на ринку "по-хорошому" Геннадію Кернесу не вдалося. У лютому цього року власники торгових точок протестували проти будівництва дороги. Протестувальників розігнала поліція. 56 учасників сутичок потрапили до поліції, після чого суд відправив їх під домашній нічний арешт.

Компанія олігарха Олександра Ярославського займеться будівництвом дороги від Салтівки через ринок Барабашово і до центру міста.

строительство Барабашово Харьків ринок Геннадій Кернес
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