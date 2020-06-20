На Центральном рынке Кривого Рога произошел масштабный пожар

Обошлось без жертв и пострадавших

Обошлось без жертв и пострадавших

Фото: ГСЧС

В Кривом Роге вечером 19 июня произошел пожар на Центральном рынке, огонь уничтожил 22 торговых павильона.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар возник в 22:37 по ул. Серафимовича, на место выехали бригады спасателей. Около полуночи пожар удалось ликвидировать.

В 22:37 в Кривом Роге по ул. Серафимовича, 84 на территории ПСК "Центральный рынок" возник пожар. 20 июня в 00:40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продовольственными и хозяйственными товарами на площади 240 м2", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в одной из многоэтажек Новомосковска.