На Центральном рынке Кривого Рога произошел масштабный пожар
Обошлось без жертв и пострадавших
Обошлось без жертв и пострадавших
В Кривом Роге вечером 19 июня произошел пожар на Центральном рынке, огонь уничтожил 22 торговых павильона.
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар возник в 22:37 по ул. Серафимовича, на место выехали бригады спасателей. Около полуночи пожар удалось ликвидировать.
В 22:37 в Кривом Роге по ул. Серафимовича, 84 на территории ПСК "Центральный рынок" возник пожар. 20 июня в 00:40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продовольственными и хозяйственными товарами на площади 240 м2", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в одной из многоэтажек Новомосковска.
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