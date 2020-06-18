Негода в Україні: без світла залишилися десятки населених пунктів, обрушилися будинки та міст
Через негоду станом на 18 червня в Україні знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська - 34, Житомирська - 27 і Київська - 8.
Про це передає RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Рятувальники зазначають, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Відомо, що на території 3 областей у Вінницькій, Одеській та Рівненській через ускладнення погодних умов було пошкоджено 21 житловий будинок. Також ще 5 будинків, 18 домогосподарств, 5 колодязів було підтоплено. Для усунення наслідків негоди було залучено 19 рятувальників і 5 одиниць техніки.
Як повідомили в ДСНС в Одеській області в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району у літньої жительки села обрушився будинок. Саму її встигли врятувати з будівлі через вікно. Без житла залишилася і її сусідка: її будинок залило до підвіконь.
У багатьох дворах повністю обвалилися господарські будівлі. Звалилася також бетонна плита на мосту через балку.
Так, в результаті опадів в Старій Некрасовке затопленими виявилися 16 дворів, залиті майже всі підвали глибиною більше двох метрів.
Раніше повідомлялося, що через негоду знеструмлено 80 населених пунктів у п'яти областях: Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської.