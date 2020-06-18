Негода в Україні: без світла залишилися десятки населених пунктів, обрушилися будинки та міст

Від погодних умов постраждали більше двох десятків будинків

Від погодних умов постраждали більше двох десятків будинків

Фото: з відкритих джерел

Через негоду станом на 18 червня в Україні знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська - 34, Житомирська - 27 і Київська - 8.

Про це передає RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Відомо, що на території 3 областей у Вінницькій, Одеській та Рівненській через ускладнення погодних умов було пошкоджено 21 житловий будинок. Також ще 5 будинків, 18 домогосподарств, 5 колодязів було підтоплено. Для усунення наслідків негоди було залучено 19 рятувальників і 5 одиниць техніки.

Як повідомили в ДСНС в Одеській області в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району у літньої жительки села обрушився будинок. Саму її встигли врятувати з будівлі через вікно. Без житла залишилася і її сусідка: її будинок залило до підвіконь.

У багатьох дворах повністю обвалилися господарські будівлі. Звалилася також бетонна плита на мосту через балку.

Так, в результаті опадів в Старій Некрасовке затопленими виявилися 16 дворів, залиті майже всі підвали глибиною більше двох метрів.

Раніше повідомлялося, що через негоду знеструмлено 80 населених пунктів у п'яти областях: Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської.