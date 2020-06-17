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17 червня 2020, 09:14 15

Не витримали перекриття: у житловому будинку Одеси стався черговий обвал

17 червня 2020, 09:14 15
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Жертв та постраждалих немає
Жертв та постраждалих немає
Фото: Facebook
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В Одесі у чотириповерховому житловому будинку на вулиці Манежній, 34 обвалилося перекриття над кімнатою квартири №25 на площі 18 кв. м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На місці працювали рятувальники і співробітники ЖКС.

Одна з мешканок повідомила, що в будинку взимку прорвало опалення, мешканці буквально "плавали в окропі". З тих пір в будинку ніяких ремонтних робіт не проводилося.

"Може, хтось знає, що такого незвичайного має статися, скільки повинно постраждати людей, щоб щось змінилося в плані робіт по старому фонду?", - написала одеситка в Facebook.

За попередньою інформацією ДСНС дах звалилася через старість конструкції. Точну причину мають встановити фахівці.

Нагадаємо, в Одесі збиралися перевірити наявність тріщин в житлових будинках після двох обвалів будівель в центрі міста.

Одеса події ДСНС Будинок обвал
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