Не витримали перекриття: у житловому будинку Одеси стався черговий обвал

Жертв та постраждалих немає

Жертв та постраждалих немає

Фото: Facebook

В Одесі у чотириповерховому житловому будинку на вулиці Манежній, 34 обвалилося перекриття над кімнатою квартири №25 на площі 18 кв. м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На місці працювали рятувальники і співробітники ЖКС.

Одна з мешканок повідомила, що в будинку взимку прорвало опалення, мешканці буквально "плавали в окропі". З тих пір в будинку ніяких ремонтних робіт не проводилося.

"Може, хтось знає, що такого незвичайного має статися, скільки повинно постраждати людей, щоб щось змінилося в плані робіт по старому фонду?", - написала одеситка в Facebook.

За попередньою інформацією ДСНС дах звалилася через старість конструкції. Точну причину мають встановити фахівці.

Нагадаємо, в Одесі збиралися перевірити наявність тріщин в житлових будинках після двох обвалів будівель в центрі міста.