Українські ПЛР-тести працюють правильно – Ляшко
ПЛР-тести українського виробництва відс компанії «Укргентех» показують правильні результати і можуть використовуватися для діагностики COVID-19.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на прес-брифінгу, пише RegioNews.
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМНУ підтвердив, що провів верифікацію вітчизняних тест-систем шляхом порівняння їх результатів з результатами тестів виробництва країн Євросоюзу й отримав ідентичні результати, розповів Віктор Ляшко.
За словами головного санлікаря, це означає, що тести українського виробника "Укргентех" можуть використовуватися для діагностики коронавірусу.
Нині перевірку вітчизняних тестів проводить Держлікслужба.
Нагадаємо, скандал навколо українських ПЛР-тестів розгорівся після того, як Центр громадського здоров’я МОЗ заявив про невідповідність даних діагностичних систем заявленим характеристикам. Спеціалісти Центру стверджували, що тести неточні, а тому не можуть використовуватися для діагностики COVID-19.
В "Укргентех" заявили про розповсюдження неправдивої інформації щодо їхньої продукції та замовили її дослідження в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань.
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