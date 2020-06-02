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Українські ПЛР-тести працюють правильно – Ляшко
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 13:03 7

Українські ПЛР-тести працюють правильно – Ляшко

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02 червня 2020, 13:03 7
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ПЛР-тести на COVID-19 від "Укргентех" пройшли верифікацію в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань
Фото: "Укргентех"
ПЛР-тести на COVID-19 від "Укргентех" пройшли верифікацію в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань

ПЛР-тести українського виробництва відс компанії «Укргентех» показують правильні результати і можуть використовуватися для діагностики COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на прес-брифінгу, пише RegioNews.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМНУ підтвердив, що провів верифікацію вітчизняних тест-систем шляхом порівняння їх результатів з результатами тестів виробництва країн Євросоюзу й отримав ідентичні результати, розповів Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, це означає, що тести українського виробника "Укргентех" можуть використовуватися для діагностики коронавірусу.

Нині перевірку вітчизняних тестів проводить Держлікслужба.

Нагадаємо, скандал навколо українських ПЛР-тестів розгорівся після того, як Центр громадського здоров’я МОЗ заявив про невідповідність даних діагностичних систем заявленим характеристикам. Спеціалісти Центру стверджували, що тести неточні, а тому не можуть використовуватися для діагностики COVID-19.

В "Укргентех" заявили про розповсюдження неправдивої інформації щодо їхньої продукції та замовили її дослідження в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань.


коронавірус виробництво МОЗ Віктор Ляшко тести Укргентех
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