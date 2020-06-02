В МОЗ виявили перший випадок коронавіруса
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що співробітник апарату Міністерства охорони здоров'я захворів коронавірусною хворобою COVID-19.
Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.
Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання коронавірусною хворобою", - сказав він.
За його словами, відразу після виявлення інфекції були встановлені контактні особи. Всім їм провели тести на COVID-19, частина з них відправиться в самоізоляцію.
"Все так, як було встановлено нашими алгоритмами, як це відбувається на будь-якому іншому підприємстві або організації", - повідомив голова Моз.
Нагадаємо, в Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.
Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 53, Львівській - 34, Чернівецькій -33.
У Києві 1 червня коронавірусом заразилися 28 осіб, п'ять із них - медики. Всього за час пандемії підтвердили вже 3 071 випадок зараження Covid-19.
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