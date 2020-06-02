В МОЗ виявили перший випадок коронавіруса

Це перший випадок захворювання коронавірусною хворобою в апараті Міністерства охорони здоров'я

Це перший випадок захворювання коронавірусною хворобою в апараті Міністерства охорони здоров'я

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання коронавірусною хворобою", - сказав він.

За його словами, відразу після виявлення інфекції були встановлені контактні особи. Всім їм провели тести на COVID-19, частина з них відправиться в самоізоляцію.

"Все так, як було встановлено нашими алгоритмами, як це відбувається на будь-якому іншому підприємстві або організації", - повідомив голова Моз.

Нагадаємо, в Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 53, Львівській - 34, Чернівецькій -33.

У Києві 1 червня коронавірусом заразилися 28 осіб, п'ять із них - медики. Всього за час пандемії підтвердили вже 3 071 випадок зараження Covid-19.