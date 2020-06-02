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02 червня 2020, 09:59 5

Україна в ООН закликала РФ взяти відповідальність за долю дітей-сиріт в Криму

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02 червня 2020, 09:59 5
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З 2014 року доля сиріт залишається невідомою
Фото: з відкритих джерел
З 2014 року доля сиріт залишається невідомою

Україна в ООН закликала Росію прийняти всі необхідні заходи для дотримання прав майже 5 тисяч сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які жили в Криму на час його окупації в 2014 році і доля яких невідома.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН в Facebook.

Росія, як держава-окупант, повинна прийняти всі необхідні заходи для дотримання прав цих дітей, в тому числі запобігти їх незаконне переміщення за межі української території", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до окупації Криму в 2014 році, в ньому налічувалося 4900 дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Нагадаємо, за останню добу в зоні дії ООС був поранений один український військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що дитячий омбудсмен виступив за заборону сурогатного материнства в Україні.


діти ООН Україна РФ окупація Крим
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