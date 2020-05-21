Аваков, Степанов та Немчинов привезли Буковині реанімаційний вертоліт

Одразу три міністри відвідали Чернівецьку область, яка найбільше потерпає від коронавірусу

Одразу три міністри відвідали Чернівецьку область, яка найбільше потерпає від коронавірусу

Сьогодні, 21травня, у Чернівцях з робочою поїздкою перебували міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Під час поїздки міністрів як приватна особа супроводжував експрем`єр Арсеній Яценюк, який, як відомо родом з Чернівців.

Про це передає кореспондент RegioNews.

Ще перед прибуттям чиновників, будівлю ОДА оточили кордонами поліцейських в цивільному і масках.

Фото: ІА АСС

Під стінами Чернівецької облдержадміністрації міністрів зустріли одразу кілька пікетів.Одні пікетувальники висловлювали незадоволення ухваленим перспективним планом розвитку громад, інші – ліквідацією дитячого протитуберкульозного санаторію у Чернівцях.

Фото: Молодий буковинець

Поспілкувавшись з пікетувальниками міністри Аваков та Степанов розійшлися інспектувати лікувальні заклади міста. Арсен Аваков відвідав обласний госпіталь МВС, а Максим Степанов – обласну лікарню та Чернівецьку міську лікарню №1. Саме на ці дві лікарні припадає основне навантаження у лікуванні хворих COVID-19.

Степанов поспілкувався з медиками і перевірив стан виплат лікарям, однак жодних причин високої захворюваності на Буковині міністр не озвучив.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов та Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов перебувають із робочим... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 21 травня 2020 р.

Після відвідин лікарень на брифінгу в чернівецькому аеропорту було презентовано реанімаційний вертоліт МНС України, який тимчасово перебуватиме на Буковині. Він призначений для одночасного транспортування 4-6 хворих з віддалених куточків Буковини до обласного центру, а в особливо важких випадках – до лікувальних закладів Києва.

Вертоліт оснащений двома апаратами ШВЛ, кисневою підтримкою, відсмоктувачами та інфузоматами.

Екіпаж вертольоту складається з висококласних фахівців, які до епідемії коронавірусу працювали в африканському Малі під час епідемії Еболи.

Журналістам також показали капсули для транспортування інфекційних хворих, дезинфекційний коридор та спецкостюми льотчиків і медиків.



Нагадаємо, на сьогодні у Чернівецькій області зафіксовано 2842 випадки коронавірусної хвороби, і це найбільше в Україні. Від недуги померло вже 118 буковинців, одужало 730.