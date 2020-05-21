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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 мая 2020, 17:18 15

В Ровенской области не будут ослаблять карантин

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21 мая 2020, 17:18 15
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Причиной стал очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Фото: flickr
Причиной стал очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Ровенская области не будет ослаблять карантин с 22 мая вместе со всей страной, так как за прошедшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает RegioNews.

По его словам, за минувшие сутки в области зафиксировали 66 случаев COVID-19.

В связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор остаются. Если в течение 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - сообщил Коваль.

Он также рассказал, что вспышку обнаружили в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - 6 работников и 6 подопечных. Интернат закрыли для посетителей, всех контактных лиц обследуют.

В связи с этим инцидентом глава Ровенской ОГА поручил провести служебное расследование относительно вспышки инфекции в учреждении. В области создают комиссию под руководством Управления здравоохранения.

Чтобы предотвратить распространение вируса, в заведении организуют вахтовый метод работы.

Напомним, Черновицкая область не сможет позволить те смягчения, которые будут введены по всей Украине 22 мая.


коронавирус карантин Ровно
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