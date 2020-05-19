У психоневрологічному диспансері Мукачево зафіксували спалах коронавірусу

Точну кількість інфікованих встановлюють

Фото: flickr

Точну кількість інфікованих встановлюють

Про це повідомляє Мукачівська міська рада в Facebook, передає RegioNews.

Як розповів керівник штабу з ліквідації НС у місті Євген Мешко, у хворих відібрано матеріали для проведення ПЛР-діагностики, скільки людей захворіли, наразі невідомо.

У Мукачеві підозра на нове вогнище захворювання COVID-19. Спалах підозрюють в обласному психоневрологічному інтернаті, у хворих відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики, більше про результати буде відомо вже завтра", - повідомив Мешко.

За його словами, в одному з центрів COVID-19, які раніше були ліквідовані в місті, зараз не реєструються нові випадки інфікування.

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Нагадаємо, в Україні всього зафіксовано 18 876 випадків коронавирусного захворювання, з них 5632 одужали, летальних випадків - 548.