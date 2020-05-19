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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 мая 2020, 21:52

В психоневрологическом диспансере Мукачево зафиксировали вспышку коронавируса

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19 мая 2020, 21:52
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Точное количество инфицированных устанавливают
Фото: flickr
Точное количество инфицированных устанавливают

В Мукачевском областном психоневрологическом интернате подозревают вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Facebook, передает RegioNews.

Как рассказал руководитель штаба по ликвидации ЧС в городе Евгений Мешко, у больных отобраны материалы для проведения ПЦР-диагностики, сколько людей заболели, пока неизвестно.

В Мукачево подозрение на новый очаг заболевания COVID-19. Вспышку подозревают в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики, больше о результатах будет известно уже завтра", - сообщил Мешко.

По его словам, в одном из центров COVID-19, которые ранее были ликвидированы в городе, сейчас не регистрируются новые случаи инфицирования.

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Напомним, в Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548.


Мукачево коронавирус карантин ЧП
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