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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 травня 2020, 12:56 26

У Києві підприємці вимагають відновити роботу ярмарків

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15 травня 2020, 12:56 26
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Їхню роботу заборонили із запровадженням карантину в столиці
Фото: PavlovskyNews
Їхню роботу заборонили із запровадженням карантину в столиці

У Києві під будівлею КМДА протестували підприємці з вимогою скасувати заборону на роботу продуктових ярмарків.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ сьогодні", передає RegioNews.

Підприємці обурюються ситуацією, що роботу ринків дозволили, а вони вже два місяці не мають можливості працювати.

За словами одного із учасників акції Сергія Доротича, влада Києва, яка має забезпечити організаторам територію і її прибирання, не хоче співпрацювати з організаторами ярмарків.

Він зазначає, що по закону немає жодної заборони на їх проведення.

Відомо, що акція протесту продовжиться під стінами Офісу президента.

Нагадаємо, 13 травня в декількох великих містах України почалися масштабні мітинги з вимогою запустити транспорт.

14 травня Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.


Київ протест митинг ринки Ярмарки
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