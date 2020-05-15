У Києві підприємці вимагають відновити роботу ярмарків
У Києві під будівлею КМДА протестували підприємці з вимогою скасувати заборону на роботу продуктових ярмарків.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ сьогодні", передає RegioNews.
Підприємці обурюються ситуацією, що роботу ринків дозволили, а вони вже два місяці не мають можливості працювати.
За словами одного із учасників акції Сергія Доротича, влада Києва, яка має забезпечити організаторам територію і її прибирання, не хоче співпрацювати з організаторами ярмарків.
Він зазначає, що по закону немає жодної заборони на їх проведення.
Відомо, що акція протесту продовжиться під стінами Офісу президента.
Нагадаємо, 13 травня в декількох великих містах України почалися масштабні мітинги з вимогою запустити транспорт.
14 травня Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
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