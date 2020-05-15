У Києві підприємці вимагають відновити роботу ярмарків

Їхню роботу заборонили із запровадженням карантину в столиці

Фото: PavlovskyNews

Їхню роботу заборонили із запровадженням карантину в столиці

У Києві під будівлею КМДА протестували підприємці з вимогою скасувати заборону на роботу продуктових ярмарків.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ сьогодні", передає RegioNews.

Підприємці обурюються ситуацією, що роботу ринків дозволили, а вони вже два місяці не мають можливості працювати.

За словами одного із учасників акції Сергія Доротича, влада Києва, яка має забезпечити організаторам територію і її прибирання, не хоче співпрацювати з організаторами ярмарків.

Він зазначає, що по закону немає жодної заборони на їх проведення.

Відомо, що акція протесту продовжиться під стінами Офісу президента.

Нагадаємо, 13 травня в декількох великих містах України почалися масштабні мітинги з вимогою запустити транспорт.

14 травня Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.