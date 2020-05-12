На Харківщині зачинили дитячу поліклініку через спалах коронавірусу серед персоналу

В медичному закладі проводяться роботи з дезінфекції та обстеження решти персоналу

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В медичному закладі проводяться роботи з дезінфекції та обстеження решти персоналу

В Харківській області в місті Первомайський через спалах коронавірусної інфекції закрили на карантин дитячу поліклініку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв, передає RegioNews.

Лікарня закривається з вівторка, 12 травня. Відомо, що там зафіксували спалах коронавірусу серед персоналу. Занедужало дев'ятеро медиків. Двоє медиків госпіталізовані, зокрема перша і найстарша хвора (79 років). Інші – самоізолювалися і перебувають під дистанційним наглядом сімейних лікарів.

В медичному закладі проводяться роботи з дезінфекції та обстеження решти персоналу.

Одночасно служба сімейних лікарів організовує прийом дітей фахівцями, у яких ПЛР тест негативний, тобто вони здорові", - написав Бакшеєв.

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.