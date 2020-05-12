В Україні планують відновити систему санепідемстанцій

На відновлення піде приблизно два роки

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На відновлення піде приблизно два роки

Міністерство охорони здоров'я хоче відновити роботу санепідстанцій в Україні, які будуть реагувати на всі випадки інфекційних хвороб.

Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, система протиепідемічного захисту населення буде відновлена або побудована по-новому.

Раніше цим питанням опікувалась санітарно-епідемічна служба. В подальшому, частина функцій перейшла до Держпродспоживслужби, частина до інших органів. А в підпорядкуванні МОЗ залишились лабораторні центри з епідеміологами та вірусологами", - розповів він.

Ляшко додав, що нова модель буде розвиватись по принципу побудови центрів по контролю захворювань, а для підготовки до запуску нової системи знадобиться близько двох років.

Я думаю, що за два роки ми будемо готові відновити не тільки юридично-правову, але й матеріально-технічну базу. Буде проблема тільки з фахівцями, оскільки, фахівців за два роки не навчиш. Але ми вже переглядаємо освітні програми", - уточнив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.