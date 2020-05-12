В Україні вже більше 16 тисяч хворих коронавірусом - МОЗ

Лідерами по захворюваності залишаються Київ та Чернівецька область

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Лідерами по захворюваності залишаються Київ та Чернівецька область

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляється в Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо, передає RegioNews.

За минулу добу було зафіксовано 375 нових випадків захворювання COVID-19, з них 22 у дітей та 88 у медичних працівників.

Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 17 осіб.

За останню добу проведено 5678 тестувань методом ПЛР. Загалом від початку епідемії 425 хворих померли, 3373 пацієнти одужало.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (72), Рівненській області (50) та в місті Києві (59).

Ситуація по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1133 випадки;

Кіровоградська область — 425 випадків;

м. Київ — 1930 випадків;

Київська область — 1023 випадки;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Рівненська область — 1028 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1021 випадок;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Чернівецька область — 2396 випадків;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні. Станом на ранок 12 травня 2020 року надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, минулої доби в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало.