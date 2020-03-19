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19 березня 2020, 19:36

Ілон Маск запропонував виготовляти апарати ШВЛ на заводах Tesla

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19 березня 2020, 19:36
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У випадку нестачі, апарати штучної вентиляції легенів будуть вироблятися на заводах Tesla
Фото: flickr
У випадку нестачі, апарати штучної вентиляції легенів будуть вироблятися на заводах Tesla

Генеральний директор і засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив про готовність почати виробництво апаратів для забезпечення штучної вентиляції легенів у випадку їх дефіциту.

"Ми будемо робити апарати штучної вентиляції легенів, якщо буде нестача", - написав Маск в Twitter, у відповідь на пропозицію одного із користувачів перепрофілювати заводи для створення апаратів ШВЛ.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу.

У Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.

В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції та лікувалися самостійно.


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