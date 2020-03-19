Ілон Маск запропонував виготовляти апарати ШВЛ на заводах Tesla

У випадку нестачі, апарати штучної вентиляції легенів будуть вироблятися на заводах Tesla

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У випадку нестачі, апарати штучної вентиляції легенів будуть вироблятися на заводах Tesla

Генеральний директор і засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив про готовність почати виробництво апаратів для забезпечення штучної вентиляції легенів у випадку їх дефіциту.

"Ми будемо робити апарати штучної вентиляції легенів, якщо буде нестача", - написав Маск в Twitter, у відповідь на пропозицію одного із користувачів перепрофілювати заводи для створення апаратів ШВЛ.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

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