Ілон Маск запропонував виготовляти апарати ШВЛ на заводах Tesla

Генеральний директор і засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив про готовність почати виробництво апаратів для забезпечення штучної вентиляції легенів у випадку їх дефіциту.

"Ми будемо робити апарати штучної вентиляції легенів, якщо буде нестача", - написав Маск в Twitter, у відповідь на пропозицію одного із користувачів перепрофілювати заводи для створення апаратів ШВЛ.

We will make ventilators if there is a shortage