Похмілля, а не коронавірус: що насправді сталося з госпіталізованою у Ніжині жінкою
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "MyNizhin”.
"Пацієнтка у задовільному стані. Явищ ГРВІ у жінки немає, а от запах алкоголю і похмільний синдром є. Так, наразі вона знаходиться в боксі, адже ми, як лікарі, вжили всіх потрібних заходів, і пробуде там до отримання нами результатів матеріалів, які ми відправили до столиці”, - прокоментував ситуацію генеральний директор Ніжинської центральної міської лікарні Олександр Костирко.
38-річна жінка сама викликала медиків. Поскаржилася на кашель, біль у горлі та високу температуру. Сказала, що днями повернулася з Італії. Пацієнтку госпіталізували та оглянули у прийомному покої. Ознак ГРВІ та коронавірусної інфекції не знайшли. Проте, зробили усі необхідні аналізи та відправили їх до столичної лабораторії.
Як інформували RegioNews раніше, 18 березня про те, що у регіоні жінка, ймовірно, інфікувалася COVID-19, повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.
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