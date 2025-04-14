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Ольга Айвазовська Голова правління громадянської мережі "Опора" info@regionews.ua
14 квітня 2025, 14:30

Путін б’є не тільки по Україні – а по репутації США та Трампа

14 квітня 2025, 14:30
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Суми – суцільний біль. Станом на зараз 34 загиблих та 119 поранених. Росіяни знову свідомо та посеред білого святкового вихідного дня вдарила двома балістичними ракетами по центру українського міста
Суми – суцільний біль. Станом на зараз 34 загиблих та 119 поранених. Росіяни знову свідомо та посеред білого святкового вихідного дня вдарила двома балістичними ракетами по центру українського міста
фото: Facebook
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Для підвищення рівня ураження ракета мала касетний снаряд, що збільшило радіус смертоносності та якомога більш болісних наслідків для цивільного населення. Серед загиблих є двоє дітей. Між ракетами була пауза, що також свідомо направлено на збільшення жертв.

Таким чином, наступного дня після чергового акту публічних розмов Віткоффа та Путіна, росіяни збільшили масштаб руйнувань та вбивства мирних мешканців. На очах у всього світу Путін кидає виклик здоровому глузду та готовності закривати очі спільнот і організацій, знищувати репутацію нової адміністрації США та особисто президента Трампа щодо мирних ініціатив, які не мають перспектив в даних умовах.

Це – воєнний злочин і ініціатори, ті, хто його готував і виконавці мають нести відповідальність. Системність таких дій після Кривого Рогу також є очевидною.

Які б військові не були в місті, а військові є у всіх містах зараз, це свідоме публічне вбивство, організоване російськими злочинцями.

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війна Україна США Росія Суми ракетний удар Дональд Трамп Путін
 
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