Илон Маск предложил производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla

Генеральный директор и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о готовности начать производство аппаратов для обеспечения исскуственой вентиляции легких в случае их дефицита.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - написал Маск в Twitter, в ответ на предложение одного из пользователей перепрофилировать заводы для создания аппаратов ИВЛ.

We will make ventilators if there is a shortage