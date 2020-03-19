Илон Маск предложил производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla

В случае нехватки, аппараты искусственной вентиляции легких будут производиться на заводах Tesla

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В случае нехватки, аппараты искусственной вентиляции легких будут производиться на заводах Tesla

Генеральный директор и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о готовности начать производство аппаратов для обеспечения исскуственой вентиляции легких в случае их дефицита.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - написал Маск в Twitter, в ответ на предложение одного из пользователей перепрофилировать заводы для создания аппаратов ИВЛ.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

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