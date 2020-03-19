Илон Маск предложил производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla
Генеральный директор и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о готовности начать производство аппаратов для обеспечения исскуственой вентиляции легких в случае их дефицита.
"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - написал Маск в Twitter, в ответ на предложение одного из пользователей перепрофилировать заводы для создания аппаратов ИВЛ.
We will make ventilators if there is a shortage— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу.
В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице.
В городе Житомир обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
В больницу Коростышева Житомирской области с признаками заболевания COVID-19 попали супруги, которые контактировали с женщиной, умершей от коронавирусной инфекции и лечились самостоятельно.
- 20:37 19 марта В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19
- 19:55 19 марта МВД получит 70 млн грн на средства защиты от коронавируса
- 19:41 19 марта Государственная фискальная служба получила временного главу
- 19:36 19 марта Илон Маск предложил производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla
- 19:28 19 марта Коронавирус: Канада передаст Украине оборудование и препараты
- 19:27 19 марта Посольство Украины сообщило дату эвакуации украинцев из Латвии
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы