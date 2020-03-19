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19 марта 2020, 19:36 4

Илон Маск предложил производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla

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19 марта 2020, 19:36 4
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В случае нехватки, аппараты искусственной вентиляции легких будут производиться на заводах Tesla
Фото: flickr
В случае нехватки, аппараты искусственной вентиляции легких будут производиться на заводах Tesla

Генеральный директор и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о готовности начать производство аппаратов для обеспечения исскуственой вентиляции легких в случае их дефицита.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - написал Маск в Twitter, в ответ на предложение одного из пользователей перепрофилировать заводы для создания аппаратов ИВЛ.

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Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу.

В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице.

В городе Житомир обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

В больницу Коростышева Житомирской области с признаками заболевания COVID-19 попали супруги, которые контактировали с женщиной, умершей от коронавирусной инфекции и лечились самостоятельно.


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